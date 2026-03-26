F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。ドライバーたちも続々と来日。東京駅に突如現れたF1スターのコミカルな姿がファンを笑わせている。“変装”したのはピエール・ガスリー（フランス、アルピーヌ）だった。赤いマリオの帽子に青いサングラス、付けヒゲ、黒いジャケット姿で荷物を引きながら駅内を移動した。ガスリーは自身のインスタグラムで実際の姿を