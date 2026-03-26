米格闘技イベント「ＵＦＣ３２７」（４月１１日＝日本時間１２日、フロリダ州マイアミ）で、ＵＦＣフライ級王者のジョシュア・ヴァン（２４＝ミャンマー）に挑戦する同級３位の平良達郎（２６）が意気込みを語った。滞在中の米マイアミからオンラインでのインタビューに応じた平良はまず、２月に王座戦が決まった瞬間の思いを問われ「自分の夢であるオファーをもらえたので不思議な気持ちで、その日一日ふわふわして、ずっと夢