ワイドシルエットのパンツは今季も本命アイテムのひとつに。定番のジーンズもいいけれど、少し気分を変えるなら「カーゴパンツ」をチェック！ 今回は、おしゃれさんが太鼓判を押している【ユニクロ】のアイテムをご紹介します。楽ちんなのにサマになるシルエットで、ミドル世代の一軍選手になりそうです。 一点投入で旬顔コーデに導くカーブシルエット 【ユニクロ】「ワイドフィットカーゴ