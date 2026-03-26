吉田湊海の鮮やかなアシストから高岡伶颯が決勝点を決めたウズベキスタン遠征中のU-19日本代表が現地時間3月25日にU-20ウズベキスタン代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。FW吉田湊海（鹿島アントラーズ）の鮮やかなアシストからFW高岡伶颯（ヴァランシエンヌFC）が決勝点を挙げた。前半31分だった。日本は左サイドから攻撃を仕掛けると、MFニック・シュミット（ザンクト・パウリ）からの鋭い縦パスを受けたワンタッチでDFを一人