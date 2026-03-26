２５日、ボアオ・アジアフォーラムの理事らと会談する趙楽際氏（中央）。（ボアオ＝新華社記者／申宏）【新華社ボアオ3月26日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員長は25日、海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で、ボアオ・アジアフォーラムの理事や上級顧問と会談した。