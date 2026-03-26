女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２７日に、最終回が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）は、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）に見守られながら丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語っていく--。激動の明治の時代を生きた没落士族の娘・トキ。世界をさまよい日本にたど