◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭―三重（２６日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭が２回戦で三重と対戦。今大会初登板となる最速１５３キロ右腕の吉岡貫介（３年）が先発した。初回に３四球でピンチを招いて２失点も、打線が２回に逆転した。背番号１の吉岡は２回１死の場面で１５２キロをマーク。横浜・織田翔希（３年）が２０日の１回戦・神村学園戦で記録した１５０キロを更新する大会最速となった。