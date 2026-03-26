講談社から、東京ディズニーランドの「ミニーのスタイルスタジオ」がまるごと楽しめる絵本が登場。東京ディズニーリゾートのオフィシャルカメラマンによる撮りおろし写真で構成した「東京ディズニーランドミニーのスタイルスタジオへようこそ！」が発売されます☆ 講談社「東京ディズニーランドミニーのスタイルスタジオへようこそ！」 定価：1,760円（税込）発売日：2026年3月26日（木）※発売日は書店に