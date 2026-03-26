北半球の永久凍土の表面から５メートル以内に存在する地下氷の空間分布図。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月26日】中国科学院西北生態環境資源研究院はこのほど、冉有華（ぜん・ゆうか）同院研究員のチームが中国科学院青蔵高原研究所、中国地質大学（武漢）、フィンランド・オウル大学などと合同で、北半球永久凍土の地表付近の地下氷に関する空間解像度千メートルの高精度グリッドデータを公開したと明らかにした。データ