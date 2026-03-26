男女混合アイドルグループ・吉本坂46の比嘉琉々香（25）が25日、自身のXで3月末をもって芸能界を引退すると伝えた。【写真】スーツ姿の吉本坂46・比嘉琉々香「今後は一度立ち止まり、一人の人間として新しい人生を自分のペースで歩んでいきたいと思っています」と今後について言及した比嘉。「右も左も分からぬまま飛び込んだこの世界で、約6年という時間を歩んでこられたのは、皆さまの支えがあったからこそです」とし、「6年