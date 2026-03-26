ロバートの秋山竜次さんが、【株式会社ジョイフル】2026年 春のグランドメニュー＆新TV-CM発表会に登壇。迫真の商品プレゼンで会場を盛り上げました。【写真を見る】【ロバート秋山】ワールド全開の食リポ「最後は鉄板で焼かれたい」俳人に扮しジョイフル社長に「公開媚び売り」「俳人・秋山芭蕉」に扮し、貫禄のある和装で登場した秋山さんは、?インチキ演歌歌手じゃございません。怪しい団体のトップでもございません?と、朗ら