ヨネスケこと落語家の桂米助（77）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。過去に会っていた意外な人物を明かした。同番組では、1985年から日本テレビで放送されていた名物コーナー「突撃！隣の晩ごはん」について、ヨネスケは「6000軒は回ってますね」と振り返った。司会の黒柳徹子が「凄いですね、人の食べてるところをね」と笑うと、「ヨネスケイコールしゃもじって言われる。だから今で