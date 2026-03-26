お笑いコンビ・ななまがりの初瀬悠太が２６日、よしもとアカデミー東京校で特別授業を行った。初瀬は、２１日に行われたピン芸人日本一決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」のファイナリスト。世の中にある答えが出てない答えを「言い切る男」のネタを披露し、ファーストステージ６位。優勝は逃したものの、そのキャラクターが話題を呼んだ。講義後の取材では、「幻の２本目」に言及。「メドレーで言い切る男」を披露する予定