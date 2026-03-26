歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。自身の描いたイラストでラッピングされたコラボ自動販売機が設置されることを発表しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】生まれ育った中野区でコラボ自動販売機「中野区のなにか役に立ちたいと思っていました」中川さんはお披露目式で自動販売機と並んだ画像を添えて「なんと！わたしが描いた猫いっぱいの絵のラッピング自動販売機が中野区に設置されます