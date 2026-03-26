元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が25日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。アイドル時代を振り返った。2011年にオーディションに合格しHKT48に加入した村重。オーディションについて「自信満々でしたね、最終オーディションのとき秋元先生が真ん中に座っていて秋元先生だけずっと見ていました。“私が原石ですよ！”みたいな目で見ていました」とした上で、「松田聖子さんの『風