広島競輪場再整備事業の工事を終え、４月１８日にグランドオープンする「アーバンサイクルパークス広島」（愛称アバサ）は２６日、広島市の同施設で内覧会を開催。アンバサダーとしてタレントの塚本恋乃葉が就任したことを発表した。広島が生んだ新星が“新名所の顔”に就いた。塚本は広島市出身で、第４６回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリを獲得。父の善之さんはカープＯＢで元競輪選手という“競輪ゆかり”の