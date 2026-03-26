ACミランは今夏ボローニャでプレイするアルゼンチン人FWサンティアゴ・カストロ（21）の獲得に興味を持っているようだ。『TUTTOmercatoWEB』が報じている。ミランは今夏の移籍市場でトップクラスのセンターバックとストライカーを獲得したいと考えているようで、ラツィオのDFマリオ・ヒラとカストロをターゲットに挙げているようだ。現在21歳のカストロは2024年冬にボローニャに加入し、昨シーズン公式戦46試合で10ゴール8アシスト