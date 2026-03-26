アル・ナスルでプレイするポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。現在ハムストリングの負傷のため治療に専念しているが、本人は今夏のW杯に間に合わせるつもりのようで、特別な治療法を導入したとも伝えられている。ロナウドは、多くの選手たちの憧れとなってきた。ロナウドのプレイを見て育ち、技術を磨いてきた子供たちも今やプロとなり、ロナウドと対戦するという夢を叶えた者もいる。サウジアラビアのネオムSCに所属す