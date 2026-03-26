高性能な国産飛行艇が消防飛行機にならないワケ日本では、冬から春にかけての季節に山林火災が増え、近年では件数こそ減っているものの、2025年に岩手県大船渡市で発生した火災のように大規模化する傾向があります。【青くない！】これが「US-2消防飛行艇」です（写真で見る）海外の山林火災においては、旅客機を改造した大型の消防機や消防飛行艇が空中から広範囲に水や消火剤を撒くなどして活躍していますが、日本が誇る高性