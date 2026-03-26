GitHubがAIコーディングアシスタント「GitHub Copilot」のポリシー変更を発表しました。2026年4月24日からは入出力やカーソル位置周辺のコードといった情報がAIモデルの学習に使用されるようになります。自分のデータをAI学習に使われたくない場合は設定からオプトアウトすることもできます。Updates to GitHub Copilot interaction data usage policy - The GitHub Bloghttps://github.blog/news-insights/company-news/updates-t