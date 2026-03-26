◇MLB ヤンキース 7-0 ジャイアンツ（日本時間26日、オラクル・パーク）ヤンキースがジャイアンツとの開幕戦で投打がかみ合い7-0と完勝。2026年シーズンで好スタートを切りました。一方、チームの打線を牽引するアーロン・ジャッジ選手は4三振スタート。最終的に5打数ノーヒットと、バットは振るいませんでした。試合が動いたのは2回でした。ヤンキース打線は1死からチャンスをつくると、ホセ・カバジェロ選手やライアン・マクマー