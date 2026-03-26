歌舞伎俳優の尾上菊之助が２６日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で父の８代目尾上菊五郎と記者会見を行い、歌舞伎の魅力について語った。現在１２歳の菊之助は４月から中学生になる。「歌舞伎は体力的に重労働ではないのか？」と質問され、「（昨年５月の）襲名の前には毎朝、走って体力作りをしました。精神的にも、大変で、親に当たってしまうこともありました。その時は家に帰ってから、大好きなゲームをしたり、Ｍｒｓ