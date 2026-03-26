俳優の杉浦太陽が24日に自身のアメブロを更新。長男・青空（せいあ）くんが入学する高校の保護者説明会へ参加したことを報告した。【映像】辻希美、授乳中の無防備な姿この日、杉浦は「今日はセイアが入学する高校の、保護者説明会へ」と報告し「教科書も購入してきたけど、すごい量だったなぁ」とコメント。「入学式も楽しみだね」と期待を寄せた。続けて、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの離乳食の様子を写真で公開し、長女で