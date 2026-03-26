◆センバツ第８日▽２回戦三重―大阪桐蔭（２６日・甲子園）８年ぶり１４度目の出場となった三重が、大阪桐蔭からヒット２本で計４点を奪った。初回に１点を先制されたが、計３四球に１安打で２点を奪って一時逆転。２回に２点、３、４回には１点ずつを献上。リードを３点に広げられて迎えた４回の攻撃に、高校野球ファンが沸いた。２死から、松原創汰が四球で出塁。続く中森仁瑚が右翼線二塁打で２死二、三塁と好機を拡大