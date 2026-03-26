「ファーム・西地区、オリックス−阪神」（２６日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）昨秋から野手転向した阪神・西純矢外野手（２４）が第３打席で左安打を放ち、ファーム出場８試合連続安打を記録した。五回２死三塁で巡ってきた打席。オリックス・博志のツーシームを引っ張った打球は三遊間を突破。三走・ディベイニーをホームに生還させた。西純は１５日のファームリーグ・広島戦（由宇）から出場した試合は全て４