中国大使館の敷地に侵入したとして逮捕された陸上自衛官の男について、防衛省は「職場での言動や勤務態度に問題はなかった」と発表しました。【映像】連行される村田容疑者の様子防衛省によりますと、村田晃大容疑者（23）は一般大学を卒業し去年3月、幹部候補生として陸上自衛隊に入ったあと、今年1月に幹部候補生学校を修了して宮崎県「えびの駐屯地」に配属されていたということです。今月15日に3等陸尉に昇任したばかり