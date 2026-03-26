フジ・メディア・ホールディングスはこのほど、25年度第3四半期の決算説明会で、今後の成長戦略として「IP・コンテンツ」を軸とした事業転換を加速させる方針を示した。放送中心のビジネスモデルから脱却し、“真のコンテンツカンパニー”への進化を引き続き目指す。フジ・メディア・ホールディングス本社＝東京・台場経営の最重要課題として掲げられたのは、「良質なコンテンツの育成と活用方法の拡大」。IP・コンテンツを軸に資