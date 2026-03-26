日本ハムの新庄剛志監督が、開幕の舞台となる地元福岡で“聖地巡礼”したことを明かした。みずほペイペイでソフトバンク・小久保監督と並び、開幕前日会見に臨んだ指揮官は、その冒頭で「昨日はですね、９時に福岡空港に着いて、前もって借りてたプリウスで野間大池にある長崎ちゃんぽん食べに行って、寺塚１丁目でちっちゃいころ野球を楽しんで過ごした家を見に行って、その後に長丘小学校、長丘中学校、最後に穴観音という神