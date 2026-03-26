26日、衆議院本会議で、日米首脳会談を終えた高市早苗総理の帰朝報告が行われた。質問に立った自民党の中曽根康隆議員が突然「ロン・ヤス関係」と、祖父・中曽根康弘元総理に言及し、議場がざわつく場面があった。【映像】「ロン・ヤス関係」にヤジ、ざわつく瞬間（実際の様子）中曽根議員は「今回の首脳会談はトランプ大統領と総理との間で行われたものとしては5回目でありました。今回の訪米でも総理はトランプ大統領と個人