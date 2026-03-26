お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（33）が26日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」にタレントの岡田結実（25）とともに登場した。トレーニングは多くて「週10」だと明かした。【全身ショット】週10トレーニング…！引き締まった姿を見せつけた高岸宏行独立リーグ・ルートインBCリーグの「栃木ゴールデンブレーブス」でプロ野球選手としても活躍している高岸は、エニタイ