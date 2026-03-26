タレントの小倉優子（42）が26日までに自身のインスタグラムを更新。大好きな人々との食事会ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「平子祐希さん、井上咲良ちゃんとご飯に行きました」とつづり始めた。「定期的にも集まる大好きな三人の会。くだらない話をして、ず〜っと大笑いしている会です。デザートに食べた焼き立てのフィナンシェが本当に美味しくて、今度はフィナンシェとマドレーヌを並んで買いに行こうと盛り