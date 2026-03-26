お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が２６日、都内で行われたアサヒスタイルフリーの新商品「トリプルゼロ」発表会に出席した。新生活でゼロから始めたいこととして、近藤はフリップに「腹筋をシックスパックにする」と記入。「今年で４３歳になったんですけど、６０歳で完璧にシックスパックになれるようにしたい。“６”がかかってたら面白いなと思って」と意気込んだ。この日は３１日放送開始の新ＣＭ「ただのゼロじ