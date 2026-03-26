日本フェンシング協会と日本パラフェンシング協会の連携協定締結式＝26日、東京都内日本フェンシング協会と日本パラフェンシング協会は26日、強化活動における連携や練習環境の整備などを目的とした協定を結んだ。指導方法についての知見の共有や、全国大会での五輪選手とパラリンピック選手の模擬試合の開催を目指す。東京都内で開かれた締結式で、健常者の日本代表の青木雄介監督は「2028年ロサンゼルス大会でオリパラともに