第９８回選抜高校野球大会第８日の２６日、第３試合に登場した大阪桐蔭のアルプス席では、黒川虎雅主将の父で元高校球児の芳男さん（４７）も駆けつけて応援した。芳男さんは智弁和歌山（和歌山）の野手として１９９６年春の甲子園に出場し、準優勝だった。父を上回る優勝を目指して練習に励んできた息子に対し、「是非超えてほしい」と期待する。父から見た息子は「幼い頃から変わらない元気の良さ」が長所。主将としてプレ