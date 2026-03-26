韓国俳優パク・ソジュン（37）が26日、岐阜県の老舗木材メーカー「丸山木材」のブランド「meet tree」のアンバサダー就任会見を都内で行った。日本滞在中に同ブランドのハンドソープをたまたま使用。森林浴気分を味わえる香りを覚えていた縁があったという。アンバサダー就任にあたっては、パクの持つ誠実で自然体なイメージが、昨年に韓国へ進出し、両国の架け橋を目指すブランドの思いと一致したことなども理由。「光栄です。最