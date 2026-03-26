ナッジは3月24日、キャッシュレス決済の利用実態に関する調査結果を発表した。調査は2026年3月6日〜8日、18歳以上のNudgeカード会員2,850名を対象に行われた。○18歳の約半数が「15歳まで」にキャッシュレスデビューあなたが初めてキャッシュレス決済を使い始めたのは何歳ですか?初めてキャッシュレス決済を使い始めた年齢は、世代が下がるほど利用開始年齢が早期化しており、10代は40代以上と比較して5年以上早くキャッシュレスを