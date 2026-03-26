女優飯豊まりえ（28）が26日、都内でNHK「泉京香は黙らない」（5月4日午後9時半）取材会に出席した。荒木飛呂彦氏の人気シリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。飯豊が演じる、岸辺露伴の担当編集にして相棒である泉京香が主人公となるのはシリーズ初となる。「露伴シリーズを7年やらせてもらって、今までの積み重ねがあって今日がある。たくさんの方の支えが会ってこの作品が生まれた」と感謝し、「今までの積み重ねと新しいも