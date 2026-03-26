ファミリーマートは3月25日、お花見についての意識調査の結果を発表した。調査は2026年3月11日〜3月13日、今年お花見を実施したいと考えている全国の20〜69歳の男女800名を対象にインターネットで行われた。併せて、同社の商品担当者が厳選した「ファミマルお花見マストバイ商品」も紹介している。ファミマルお花見マストバイ商品○2026年のお花見トレンドは「マイペースお花見」「今年、あなたは何人くらいでお花見をしたいと思い