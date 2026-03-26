道路交通法では車を運転するときのさまざまなルールが定められていますが、クラクションの鳴らし方もそのひとつです。クラクションの正しい使用方法について、どのように定められているのかを確認しておいたほうがよいでしょう。 本記事では、鳴らしても違反にならないケースをはじめ、違反した場合の罰則などについてもご紹介します。 車のクラクションを鳴らしても違反にならないケースは？ 道