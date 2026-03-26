ファミリーマートは3月24日、おむすびいずれか2個と「お〜いお茶 緑茶」もしくは「お〜いお茶 濃く香るほうじ茶」いずれか1本をセットで買うと合計価格から100円引きとなるキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。45周年大感謝祭昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「たのしいおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめる「ファミマのお得リレー」