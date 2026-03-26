京王バス、三井住友カード、ジェーシービー、レシップ、QUADRACは3月27日より、三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用した「クレカ乗車」サービスを、京王バスが運行する中野・永福町・桜ヶ丘営業所管内の路線バスに導入する。京王バス、路線バス300両に「クレカ乗車」のサービスを拡大では、2025年3月より調布営業所管内の約50両で、「クレカ乗車」サービスを先行導入していたが、利便性向上お