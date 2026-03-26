ファミリーマートは3月24日より、持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のシーフード原料を使用した商品の売上の一部を、アラスカでの持続可能な漁業に役立てる寄付の取り組みを全国の「ファミリーマート」にて実施している。ファミリーマート、アラスカ産シーフード使用のおむすびを発売アラスカは、1959年に制定された州憲法に「天然資源の活用がサステナブルな範囲でのみ行われる」ことを明記した、サステナブル・シーフード