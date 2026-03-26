【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲（てらしま・きさき）が3月24日、自身のInstagramを更新。番組で共演した中川そら（なかがわ・そら）とのプリクラを公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」美女2人「可愛すぎて眩しい」平成感溢れるプリクラショット◆寺島季咲、中川そらと平成プリクラショット披露寺島は「平成プリー