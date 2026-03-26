幸せはキッチンから――。2026年3月25日放送の「最後の講義」（NHKEテレ）で料理愛好家の平野レミさんは自身の生い立ちや夫の故・和田誠さんとの思い出を振り返りながら料理への思いを語った。麻雀仲間だった久米宏を通じて知り合う平野レミさんはスタジオに集まった20人ほどの視聴者を前に今までの人生を語り始める。イラストレーターの和田誠さんとの出会いが興味深い。レミさんは高校中退してシャンソン歌手として活動していた