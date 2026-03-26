【POP UP PARADE マチ】 9月 発売予定 価格：6,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE マチ」を9月に発売する。価格は6,500円。 本商品は「HUNTER×HUNTER」より幻影旅団のひとり「マチ」をPOP UP PARADEシリーズでフィギュア化したもの。劇中の着物風の衣装や左手首につけた剣山なども細かく再現されている。 ボリュームのあ