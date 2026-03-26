ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が金正恩総書記の招きで25日に訪朝した。朝鮮中央通信が26日付で報じた。ベラルーシ大統領の訪朝は今回が初めて。両首脳は平壌中心部で盛大に行われた歓迎式典に続き、旧ソ連軍兵士を追悼する解放塔を訪れ、共に黙とうを捧げた。1945年の日本統治からの解放に際し戦死したソ連兵を顕彰する同施設での訪問は、ロシアを軸とした歴史的・軍事的な結びつきを象徴する動きと解釈できる。