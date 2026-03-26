1.第39回臨床工学技士国家試験の実施日程と概要 試験日 2026年（令和8年）3月1日（日） 試験地 北海道、東京都、大阪府、福岡県 受験申し込み期間・提出先 2025年12月１日（月）～19日（金）。公益財団法人医療機器センターに提出する。 受験手数料 3万800円（公益財団法人医療機器センターが指定する銀行・郵便局の口座に振り込む） 合格発表 2026年（令和8年）3月26日（木）午後2時 厚生労働