２５日、中関村国際イノベーションセンターで待機する案内ロボット。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京3月26日】中国北京市で25日、世界の科学者や企業家が技術革新と協力を議論する「2026中関村フォーラム年次総会」が開幕した。今年のテーマは「技術革新と産業革新の深い融合」。フォーラム会議、成果発表、技術取引、最先端コンテスト、関連プログラムの5分野で100以上の催しが開かれる。２５日、中関村国際イノベー