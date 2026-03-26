ユニクロを展開するファーストリテイリングは25日、ドジャースとパートナー契約を結んだと発表しました。ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は25日、ドジャー・スタジアムで会見を開き、ドジャースとパートナー契約を結んだと明らかにしました。これにより、スタジアム内には「ユニクロフィールド・アット・ドジャー・スタジアム」という名称が新たに掲げられました。ファーストリテイリング・柳井正会長