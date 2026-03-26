アイドルプロジェクト「KAWAIILAB.」に所属する「SWEETSTEADY」が26日、公式サイトを更新。発売記念リリースイベントの中止を発表した。「重要なお知らせ」と書き出して「SWEET STEADY 3rdシングル 『SWEET STEP』 発売記念リリースイベント開催中止につきまして」と報告。「2026年3月27日(金) 三井ショッピングパークららぽーと名古屋みなとアクルス、3月28日(土) セブンパークアリオ柏にて開催を予定しておりましたSWE